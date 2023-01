Redes Sociales 03 ENE 2023 | 18:56 h

¿Qué fue de la vida de ‘Toco’, la persona que gastó más de 13.000 dólares para “convertirse” en un perro?

Un japonés decidió cumplir su sueño de toda la vida y se transformó en un perro gracias a una fuerte inversión de más de 13.000 dólares. ¿Qué ocurrió después?