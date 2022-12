Pasa frente a un hotel, hace zoom y se sorprende al ver una notaría a lado: “Vayan a ese telo de noche”

Un nuevo video viral ha llamado la atención de miles de usuarios en redes sociales. Esta vez, un hombre que caminaba por las calles de Lima se detiene a observar una insólita escena. Al hacer zoom con su celular, se percata de la fachada de un hotel y, al lado, el cartel de una notaría. Esto llamó su atención y no dudó en enviar un peculiar mensaje a sus seguidores en TikTok.

Peruano se sorprende al ver un hotel junto a una notaría

En el video, publicado por el usuario @elprofeherrera, se observa que el hombre se encontraba caminando. De pronto, se detiene por unos segundos para registrar con la cámara de su celular una inusual fachada de dos lugares muy concurridos: un hotel y una notaría, las cuales se encontraban uno justo al lado de la otra.

“Gente, tengan cuidado, no vaya a ser que quieran ir al hotel y terminen legalizando su relación. Mucho cuidado, no se equivoquen”, se le oye decir mientras enfoca la fachada del peculiar inmueble. El mensaje que fue tomado con humor por los cibernautas, quienes no dudaron en reaccionar.

Usuarios reaccionan al video viral de TikTok

“Cuidado con el testamento”, se lee en la descripción del video que superó las 40.000 reproducciones en la plataforma y tiene miles de visualizaciones en Facebook e Instagram. Al respecto, algunos de los usuarios no dudaron en bromear con la curiosa escena en las calles de Lima.

“Muy tarde, ahora ando buscando un abogado”, “Entonces vayan a ese telo de noche”, “Suele suceder”, “Una notaría al lado de un telo, pocas veces he visto eso”, “Se pasan en los comentarios”, “Gracias por avisar”, “Hay que ir sobrio para no salir casado”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.