Joven sorprende en TikTok con su peculiar corte de cabello por Navidad: “La real adornada”

Un estilista sorprendió a todos en TikTok al revelar el curioso peinado de un joven en conmemoración a la temporada navideña. En este se podía apreciar nieve, regalos y hasta un saludo de feliz Navidad cerca de la frente. El video fue compartido por la cuenta del profesional y no tardó en volverse viral.

Joven revela su peculiar corte navideño

En el clip, publicado por la página @elementperfect, se observa a un estilista mientras se unta un poco de gel en su mano y presenta a un muchacho con un peculiar corte de cabello al estilo navideño. Mientras esparce el líquido, se puede apreciar las curiosas características del peinado.

En cliente presentaba un diseño en la parte lateral y, en el copete, algunos adornos navideños. Estos consistían en hielo para que dé la impresión de nieve, un pequeño árbol, una caja de regalo e, incluso, una versión miniatura de Papá Noel con su bastón de Navidad. Sin embargo, la alegre composición contrastaba con su gesto neutro, aspecto que no pasó desapercibido por los usuarios en TikTok.

Usuarios reaccionan al video viral de TikTok

“Feliz Navidad, paz y amor para todos”, se lee en la descripción del clip, que superó las 248.700 visualizaciones en la plataforma. Al respecto, muchos de los cibernautas se mostraron sorprendidos por los curiosos adornos que colocó el estilista en el corte del muchacho.

“Ese ya no vuelve”, “No se le ve muy feliz al pana”, “Creo que no le gustó”, “Quedó criminal”, “Qué bendición”, “POV: le digo al barbero que solo las puntas”, “Encontré el peinado ideal”, “Mi amigo que se llama Pascual”, “La real adornada”, “Navidad, nomás, porque feliz no está”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.