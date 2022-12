Niño se emociona por su regalo de Navidad, pero queda en shock al ver el PS5 de su amigo

Dos niños se volvieron tendencia en TikTok al abrir sus regalos de Navidad. Uno de ellos estaba muy emocionado por el pequeño obsequio que había recibido. De pronto, se percata que a su compañero le habían dado un PlayStation5. Fue tal su impresión que su rostro cambió de inmediato e hizo un gesto de desmayo. La curiosa escena desató risas en la plataforma.

Niño se lleva una gran sorpresa al ver el regalo de su amigo

La usuaria @madinachapman, quien capturó el épico momento, contó que en su trabajo les permitieron dar regalos a estudiantes de primer grado de dicha institución y que los obsequios que recibieron eran los mismos que pidieron en sus cartas a Papá Noel.

El primer infante recibió una tarjeta de Roblox como regalo y gritó de la emoción, pues había pedido ello. Sin embargo, en medio de su felicidad, se percató que su amigo había recibido una caja grande como regalo y en su interior había un PS5.

La sonrisa que tenía por su tarjeta de Roblox se borró al instante y se desmayó de la impresión por el tremendo obsequio de su compañerito. Ante ello, su amigo solo atinó a reírse y contemplar su gran regalo navideño.

Usuarios reaccionan al video viral de TikTok

“¿Debería comprarle a Roblox Kid oh una XBOX?”, se lee en la descripción del video que superó los 12 millones de reproducciones en la plataforma. Al respecto, muchos de los usuarios se sintieron identificados con el niño que se lamentó por no recibir el costoso regalo.

“En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “El Chavo y Quico resumidos”, “El verdadero: el que más ruido hace, es el que menos tiene y el que tiene es el que se queda callado”, “Lo que me regalan vs. lo que le regalan a mi hermano menor”, “El salón el día que falté a clases”, “Yo conociendo la envidia”, fueron algunos de los divertidos comentarios en el video viral.

