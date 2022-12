¿Qué pasó con las influencers argentinas que hicieron topless en la final de Qatar 2022?

Las hinchas argentinas, Milu y Noe, acapararon titulares durante la final del Mundial Qatar 2022 al celebrar la victoria de su país de una peculiar manera: haciendo topless desde las tribunas del estadio. Teniendo en cuenta las restricciones del país asiático, muchos de sus seguidores manifestaron su preocupación en las redes y, aunque no obtuvieron respuesta durante varios días, finalmente se ha descubierto la verdad.

Milu y Noe hacen topless en la final de Qatar 2022

Las jóvenes celebraron la victoria de Argentina contra Francia descubriendo su pecho frente a todos los hinchas del estadio qatarí. El momento fue recogido por los presentes y replicado por diversos medios internacionales.

Las influencers, quienes no habían tomado en cuenta que las normas culturales de Qatar podrían haberles traído problemas, decidieron romper su silencio en Instagram.

¿Qué pasó con las jóvenes argentinas que hicieron topless en Qatar?

“Arranquen el avión antes de que vengan a buscarme”, fue el primer mensaje publicado por la Noe en Instagram (@noe.dreams1). “Para todos los que me pedían que me vaya de Doha, ya está. Me fui de Qatar y me refugié en la Unión Europea”, añadió.

Hinchas argentinas en Qatar. Foto: composición LR / @noe.dreams1

Por otro lado, Milu (@milubarbiie_) aclaró que actualmente se encuentra en Madrid. Ella prefirió no ahondar más en el tema.

“Del calor pasamos al frío y volví a mi Europa hermosa que ya la extrañaba”, escribió.