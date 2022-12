¿Cuál es la historia detrás de la canción viral a la supuesta abuela de Messi?

Este 18 de diciembre es la final del Mundial Qatar 2022. El partido que se disputarán Argentina y Francia definirá al campeón del mundo, por lo que las hinchadas demuestran con fervor el amor a sus selecciones. Como se sabe, muchas veces la emoción puede llevar a cometer todo tipo de actos, desde ir por las calles con arengas hasta visitar las viviendas de las familias de los jugadores para festejar. Esto último fue lo que pasó tras el triunfo de Argentina ante Croacia, cuando unos hinchas quisieron visitar a la abuela de Lionel Messi.

El hecho ocurrió en la ciudad de Rosario. Hasta allí se dirigieron decenas de jóvenes cantando y celebrando el triunfo de la Albiceleste. La multitud llegó hasta una vivienda, la cual, supuestamente, era de la abuela de Messi.

“Es la abuela de Messi, es la abuela de Messi”, gritaban. Tras ello, se pudo ver cómo una señora de la tercera edad prendió la luz y salió desde su ventana ante el pedido del grupo de chicas y chicos.

Como era de esperarse, este video no tardó en volverse viral y comenzaron las especulaciones. ¿Es la abuela de Messi? ¿Es posible que tal escena haya sido cierta? Pues la respuesta es no. La adulta mayor no era familiar del delantero argentino.

Desde hace un tiempo, es muy común que, en sus festejos, Messi señale al cielo con sus dedos, esto en memoria de su abuela materna Celia, quien fue la principal persona que fomentó su insistencia para que el hoy crack se dedicara al fútbol en su natal Rosario.

Por otra parte, el medio Infobae informó que la abuela paterna de Messi, Rosa María Pérez, también falleció. Con esto se concluye que la canción de los hinchas dedicada a la supuesta abuela de Messi formaba parte del espíritu creativo popular. Sin embargo, la incertidumbre embargó a miles en las redes sociales, por lo que pronto se generó gran especulación.