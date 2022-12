El argentino Gastón Rolle sorprendió a todos en TikTok al mostrar su ingeniosa técnica para combatir la ola de calor de su localidad sin gastar demasiado dinero. Para ello, modificó una maseta, usó algo de hielo y desempolvó un viejo ventilador. De esa manera, creó su propio aire acondicionado. El video no tardó en hacerse viral.

Joven realiza un “aire acondicionado” casero

“Cuando sos pobre y tenés que fabricar tu propio aire acondicionado casero”, se lee en el video publicado por el usuario. Para iniciar, Gastón realizó algunos agujeros con un taladro en la maceta y colocó los tubos de plástico orientados hacia afuera.

Minutos después, colocó hielo en el recipiente y situó el ventilador sobre el hueco para que generara aire. Acto seguido, todo el aparato fue llevado a una de sus habitaciones. “Listo, ahora a dormir la siesta fresquito”, concluyó.

Usuarios reaccionan al video viral de TikTok

“Aire acondicionado casero”, escribió el usuario en el video, que superó las 2,2 millones de reproducciones en la plataforma. Al respecto, muchos de los usuarios elogiaron al joven por la creativa forma de combatir el calor. Otros solo atinaron a bromear con el peculiar sistema.

“El nivel de imaginación, no lo puedo creer”, “Yo no le diría pobre a alguien que puede construir su propio aire acondicionado, ese conocimiento es valioso”, “Se nota que es argentino”, “Funciona como rociador después”, “Cuando le pones algodón al agua para que no se haga hielo, dura mucho más”, “Qué genialidad”, “Quiero ser pobre y tener esa pileta”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.