Trata de ayudar a patitos, pero la madre lo ataca salvajemente y persigue por toda una cuadra

Un video viral, protagonizado por una mamá pata y sus crías, ha comenzado a aparecer en diversas redes sociales, como Instagram, Twitter y TikTok. En el clip, se puede ver a un joven mientras intenta ayudar a unos patitos a subir la grada de una vereda, hasta que la sobreprotectora madre de estos lo percibe como una amenaza y comienza a atacarlo.

Ataque de mamá pata a joven que solo quería ayudar se hace viral

El clip principal fue compartido por la cuenta de Instagram @dumbest_animals, en la que fue subido con la descripción: “Él solo quería ayudar”. El registro es particularmente divertido porque no solo abarca un ataque fugaz, sino que muestra al animal ensañándose con el muchacho y persiguiéndolo por toda una cuadra.

El video no tardó en hacerse popular en redes sociales, consiguiendo más de 107.556 ‘me gusta’ en Instagram y decenas de cientos de comentarios, entre los que destacan: “No me digas cómo criar a mis hijos”, “Lo siento, esto es muy divertido”, “¿Por qué la persona de la cámara no lo ayuda?”, “No toques a los niños, humanos”, “Les estoy enseñando como escalar, aléjate”, etc.

Patos, una especie parental y protectora

Los patos guían a sus hijos durante sus primeros pasos, cuidando de que no se extravíen y que aprendan a sostenerse por sí solos. Incluso, se sabe que pueden llegar a adoptar a bebés que no son suyos. Lo mismo ocurre a la inversa: pequeñas crías pueden pasar por la ‘impronta’ que les permite asociar como su madre a cualquier ser vivo que cuide de ellos tras su nacimiento.

“La impronta se da cuando se producen conductas innatas como respuesta a estímulos aprendidos. Un animal recién nacido se identifica con los que le rodean, asume cuál es la especie a la que pertenece y se fija en sus semejantes para aprender. El ser humano hace algo similar con el aprendizaje vicario”, señala el psicólogo Konrad Lorenz.