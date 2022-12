Perrito “hace berrinche” para no irse del parque y desata risas en TikTok

Un perrito volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, la mascota estaba paseando en un parque junto a otro can. De pronto, su dueño decidió volver a casa. Ante esto, el perro solo atinó a echarse en el suelo para evitar caminar, acto que desató las risas del joven. La curiosa escena no tardó en hacerse viral en TikTok.

Perrito no quiere irse del parque y su reacción se hace viral

En el video, publicado por el usuario @nazlinavarro, se observa cómo el perrito se encuentra paseando en un parque, junto a otro can, mientras su dueño sostenía su correa. “Para acá puedes estar, para el otro lado, ven”, le dijo el muchacho. De pronto, decidió que era momento de salir del parque. “Mejor vámonos a la casa”, expresó el joven a su mascota.

El perrito se echó apresuradamente en el suelo ante los forcejeos del hombre, quien lo arrastraba en el suelo porque, al parecer, su mascota no quería caminar. “Bueno, otro ratito”, cedió el dueño. Ante esto, el perrito se levantó y continuó corriendo en el área verde. “Mi perro hace berrinche para no irse del parque”, se escucha al finalizar el video.

Usuarios reaccionan al video viral de TikTok

El video superó los 20,6 millones de reproducciones en la plataforma. Al respecto, muchos de los usuarios comentaron sobre sus experiencias con sus mascotas. Algunos manifestaron que suelen comportarse de esta manera debido a que les falta instrucción. Otros solo atinaron a bromear con la curiosa reacción del perrito al ser retirado del parque.

“Te amo, perrito berrinches”, “Yo cuando estoy pisteando y me quieren llevar”, “Claro ejemplo del no me voy, me llevan”, “Si saben cómo soy, para qué me invitan”, “Kratos cuando era pequeño no quería caminar y lo teníamos que cargar”, “Es tan bonito ese caprichoso”, “Pobrecito, llévalo a otro lugar un rato”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.