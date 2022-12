Cantante homónimo de Pedro Castillo pide que dejen de etiquetarlo en Twitter y se hace viral

El cantante cubano Pedro Castillo acaba de volverse ‘famoso’ en las redes sociales luego de que publicara un mensaje en el que pide que los tuiteros peruanos dejen de etiquetarlo. Esto debido a que muchos confunden su cuenta con la del exmandatario Pedro Castillo.

“¿Será que el Sr. Elon Musk puede hacerle entender a los peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad de notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de tuiteros peruanos. Lamentable”, escribió el músico.

Último mensaje del cantante cubano. Foto: captura de Twitter

La publicación, que fue realizada hace algunas horas, no tardó en volverse tendencia en la red social del pajarito azul. Hasta el momento, ha sido retuiteada más de 400 veces, lleva más de 2400 “me gusta” y tiene una decena de curiosos comentarios.

“¿Y no te interesa ser el presidente ahora? El puesto está vacante y seguro no lo harás peor que el anterior”, “Cámbiate el nombre. Ponte Pedro Sánchez, por ejemplo”, “Pedro, ya vas a salir de ese martirio”, fueron algunos de los mensajes hechos por los usuarios

No es la primera vez que sucede

Vale resaltar que no es la primera vez que el cantante cubano, quien radica en Venezuela, enfrenta este tipo de situaciones. El 30 de septiembre de 2021, el músico escribió un mensaje similar en el que pidió a los peruanos que dejen de confundirlo con el exmandatario, incluso lo fijó en su perfil.

“Amigos peruanos. Lean bien: yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Noooooooooooooooooooooooooo”, escribió en ese entonces.