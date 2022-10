¿Por qué razón El Rubius y Auronplay han indignado a miles de personas en México?

¡Están en el ojo de la tormenta! El Rubius y Auronplay son los mayores exponentes del streaming en la actualidad. Por ello, han sido tomados en consideración para que estén presentes en la segunda edición de los premios Esland 2023 que se realizará en México. Sin embargo, ambos tuvieron unos comentarios que indignaron a sus seguidores de dicho país.

The Grefg, el organizador del evento que lleva un nombre conmemorativo a las comunidades de España, Latinoamérica y Andorra, anunció que iba a cambiarlo de sede. Pese a que muchos se emocionaron con la noticia, los reconocidos creadores de contenidos dieron su punto de vista. ¿Qué dijeron? Aquí te lo contamos.

¿Qué dijeron El Rubius y Auronplay sobre los mexicanos?

En medio de una trasmisión en vivo por Twitch, El Rubius y Auronplay estaban conectados con otros populares streamers latinoamericanos como “El Komanche” y Juan Guarnizo. Fue entonces que salió el tema de la próxima sede de los premios Esland.

De inmediato, ambos lanzaron frases que disgustaron a más de uno por su tono de burla y desprecio. “Nadie va a ir”, “A los españoles nos da miedo el avión”, “Me da ansiedad el aeropuerto”, “Me da COVID nada más de pensar en ir”, fueron algunas.

Incluso dijeron como cuota final que solo iban a asistir el fundador The Grefg, Luisito Comunica y JuanGuarnizo, quienes se han ganado un nombre en las plataformas digitales alrededor del mundo gracias a sus videos que acumulan millones de reproducciones.

El Rubius y Auronplay pidieron disculpas

Ante la ola de comentarios en rechazo que se hicieron por redes sociales, los dos dieron la cara para disculparse con los mexicanos. Por esta razón, usaron sus cuentas para dirigirse a su comunidad a su propio estilo.

“Cuando dijimos ‘nadie va a ir a México’ era porque conozco a los streamers españoles y sé que son muy vagos. Entiendo que se puede malinterpretar (…) Te juro que no es mi intención. La verdad quiero intentar comprender el plan de por qué se ha liado tanto”, comentó El Rubius en un principio.

“Ya le pedí disculpas a la gente que me sigue que de verdad le ha afectado porque eso no quiero que pase. No quiero que nadie se sienta incómodo en este chat por algo que he dicho yo, jamás”, añadió. Además, se justificó y explicó que todo el contexto se debía a que venían jugando en línea por más de 2 horas.

Por su parte, Auronplay explicó lo que trató de decir en ese momento y respondió a unos mensajes. “Yo lo que entiendo perfectamente es que los mexicanos y mexicanas están superorgullosos de que vayan a ser allí los Esland. Y que claro, dos figuras como somos Rubius y yo, digamos de esa manera tan fría (…) parece como que estamos animando a los demás a que no vayan, eso lo entiendo y que me disculpo por ello si sonó de esa manera. Pero, no era lo que yo quería trasladar”, expresó.

“Lo que yo quería trasladar a la gente era 12 horas de avión, me va a costar (...) Yo nací más introvertido, me cuesta (…) Si hay gente que no les apetece este tipo de cosas, pues no son unos criminales. Son personas normales que simplemente no se ven capacitados para meterse en un evento de esa envergadura”, indicó.