¿Sabes por qué algunas personas tienen el pulgar más pequeño que el resto?

¿Alguna vez has visto a alguien que tenga el dedo pulgar más pequeño? Si es así, debes saber que se trata de una condición genética que, aunque es poco usual, no es desconocida. De cada 2.500 nacimientos, un bebé padece este síndrome. Sin embargo, se hace más notorio con el paso de los años. Se llama braquidactilia y aquí te contamos más detalles.

¿Qué es la braquidactilia?

También se le conoce como Síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) o Síndrome de los pulgares anchos. Se trata de una malformación genética hereditaria que provoca que uno o más de los huesos de los dedos de las extremidades sean desproporcionadamente cortos.

Por lo general, los casos aparecen de forma esporádica, sin precedentes familiares o problemas durante la gestación. Una de las teorías explica que se debe a mutaciones aleatorias en distintos genes, lo cual juega un papel decisivo en el desarrollo de algunos órganos.

No obstante, esta condición no representa ningún dolor o discapacidad para quien lo padece, salvo algunas molestias, ya sea como sujetar algunos objetos. Aunque existen operaciones para ‘arreglar’ este defecto, son muchas las personas que se han acostumbrado a llevar cierta diferencia en sus manos y esto no les ha traído mayores complicaciones.