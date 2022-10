Lorenzo Guerra es uno de los creadores de contenido que tuvo gran popularidad en YouTube gracias a su irreverente contenido. Como sabes, la lista de youtubers peruanos es larga, pero aquí te contamos qué ocurrió con este joven que se hizo popular desde 2016 por subir videos en los que les hacía bromas a personas en la calle.

Gracias a su incursión en el mundo digital consiguió tener más de 320.000 suscriptores en su canal de YouTube. Siempre le gustó hacer videos, pero hubo un tiempo en el que era muy difícil conseguir una cámara para poder grabarse.

Fue el 6 de noviembre de 2016 cuando dio su primer paso en la plataforma de videos y creó ‘Descocaos TV’, nombre que nace del apodo que le pusieron sus compañeros de trabajo debido a su forma de ser.

Sus primeros videos, y los que lo llevaron a ser tendencia, trataban sobre bromas pesadas a los transeúntes. Sin embargo, esto tuvo su fin. “Ya no va. Puedo hacerlo con mis amigos, pero no lo volvería a grabar con gente que no conozco”, aseguró el joven en una entrevista.

Para el 2019, su contenido dio un giro y Lorenzo incorporó la sección Pongo a prueba, la cual contenía clips en los que tenía como objetivo mostrar la honestidad de las personas que contratas para un servicio, ya sean electricistas, técnicos, etc.

Fue con la llegada de la pandemia, que “Descocaos” dio un verdadero cambio. Ya no podía salir a grabar en exteriores, así que comenzó a hacer videos en los que mostraba su casa de Piura o su vida cotidiana al lado de sus perros. Las ideas se le acabaron pronto, pues los días de cuarentena crecían.

“En Instagram, unos seguidores me comentaron que filme a mi papá cocinando. Entonces, le comuniqué a mi padre y aceptó. Las visitas subieron en mi canal gracias al ‘Tío Lenguado’”, contó.

El señor Carlos, padre de este youtuber, pronto se convirtió también en un personaje muy querido en las redes sociales, ya que sus videos se caracterizaban por mostrar comidas típicas del país hechas con muy bajo presupuesto.

Hace algunas semanas abrió su primera tienda física de accesorios para motos, un sueño que tenía desde hace algunos años. Además, continúa creando contenido para sus seguidores y los de su padre.