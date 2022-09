YouTube o Facebook: ¿qué plataforma paga más y cuáles son los requisitos para monetizar?

Para nadie es un secreto que YouTube es una de las mejores plataformas de video en todo el mundo, pues pasó de ser un espacio dedicado a los youtubers, a convertirse en una red social en la que cualquier usuario puede publicar casi todo tipo de contenido audiovisual.

Por su parte, Facebook no se ha quedado atrás, ya que la compañía evolucionó a lo que hoy se conoce como Meta, y también cambió algunos formatos para la creación de contenido en videos. Ambas páginas permiten monetizar a los integrantes de su comunidad, aunque disponen de ciertos requisitos para poder recibir este pago.

Tanto YouTube como Facebook tienen un a política interna para sus usuarios, en la que se deben cumplir ciertos pasos para poder recibir dinero por el impacto que tienen en las grandes audiencias. Conoce cuánto pagan las apps por un determinado número de seguidores, entre otros aspectos.

¿Cómo funciona la monetización en YouTube?

La plataforma de Google paga a sus usuarios de acuerdo a ciertos factores que se deben cumplir desde la creación de un canal. En primer lugar, los videos que se suban no deben infringir las normas de comunidad que maneja la página; además, el usuario debe tener mayoría de edad; es decir, 18 años o más.

Con ello, luego se toma en cuenta el idioma del contenido, el público a quién va dirigido, los diferentes tipos de anuncios que se seleccionen y los posibles anunciantes que tenga cada video a partir de su temática.

Sin embargo, el principal requisito que YouTube solicita es que una cuenta tenga, por lo menos, 1.000 subscriptores y 4.000 horas de visualización. Sobre el pago, este dependerá de los indicadores previamente mencionados, al igual que el tipo de moneda que se maneja en cada país. A continuación, te dejamos un aproximado del dinero que se puede ganar en YouTube.

1.000 visualizaciones: posible ganancia entre 4 y 34 dólares.

100.000 visualizaciones: posible ganancia entre 500 y 2.500 dólares.

1 millón de visualizaciones: posible entre 2.000 y hasta 40.000 dólares.

La plataforma de videos YouTube tiene millones de usuarios en todo el mundo. Foto: Unsplash

¿Cómo funciona la monetización en Facebook?

La aplicación desarrollada por Mark Zuckerberg tiene diversas opciones para poder monetizar; no obstante, en este caso se hará mención del monto que se puede ganar con los videos que se suben a esta plataforma.

Un detalle a tomar en cuenta es que el pago se realiza solo a páginas que suban videos, más no a perfiles. En tanto, el fanpage debe tener, por lo menos, 10.000 seguidores, es decir, el doble de lo que pide Facebook para la monetización en transmisiones en vivo.

Facebook maneja una fórmula para calcular cuánto se puede ganar aproximadamente por cada video, el cual se ve supeditado al número de visualizaciones y los anuncios que haya en él. El modelo de cálculo se rige por lo que el anunciante paga, multiplicado por las reproducciones por anuncio, dividido por las reproducciones monetizables; es decir, las vistas de los videos que pasaron el minuto.

El blog “Aprende más” reveló cuánto puede ganar en promedio una página de Facebook que sube contenido de manera regular. En su video explican que, por ejemplo, en un mes que se alcanzaron las 614.000 visualizaciones con un ponderado de reproducciones monetizables de 0,58 dólares, se puede ganar casi 360 dólares.

Facebook, la app desarrollada por Mark Zuckerberg, ha evolucionado a pasos agigantados. Foto: Pexels

¿Qué plataforma paga más, Facebook o YouTube?

De acuerdo a las probabilidades de ganancias en ambas plataformas, queda claro que en YouTube se puede generar más dinero con la creación de contenido, con el gran punto a favor de que no depende de que haya anunciantes para cada video, sino que se mide principalmente por los números de seguidores y las vistas que produzca un canal.

¿Cómo funciona la monetización en TikTok?

La popular plataforma ofrece a las personas participar del programa Creator Next, la cual cuenta con una serie de mecanismos de monetización en TikTok. No obstante, ten en cuenta que estas funciones no están disponibles en todo el mundo.

Asimismo, si deseas acceder a esta iniciativa, debes tener 18 años o más, contar con un mínimo de seguidores (10.000 o 100.000, según la función a la que accedas) y visualizaciones de videos, tener al menos 3 publicaciones en los últimos 30 días y tu cuenta no debe tener penalizaciones. Si cumples con estos requisitos, puedes acceder a una de las siguientes opciones, siempre y cuando la misma esté habilitada en tu país.