Chileno gana juicio a DC Comics tras demanda por ponerle ‘Superpan’ a su panadería

¡Su propiedad privada! Cuando solamente era un niño, Gonzalo Montenegro comenzó a repartir pan por su vecindario ubicado en Chile. Sin embargo, lo que captó la atención fue que siempre llevaba una capa roja del icónico superhéroe conocido por muchos como Superman. Fue entonces que se inspiró para lanzar su negocio tras cumplir la mayoría de edad. Desafortunadamente, jamás imaginó que eso le iba a generar grandes problemas con nada más que DC Comics.

Sus vecinos lo apodaron como ‘Superpan’, por lo que él decidió quedárselo hasta la actualidad. Con su sello personal, empezó ayudar a otros emprendedores a consecuencia de la pandemia y quiso registrar su nombre en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

De inmediato, le llovieron dos grandes demandas. Una de ellas pertenecía a la empresa llamada Agrosuper; sin embargo, la que sorprendió fue la de la famosa editorial de cómics, ya que alegaban el parecido con la pronunciación del personaje de Clark Kent.

“DC Comics pensó que estaba demandando a una corporación, a una marca, pero se encontró con una persona, con un negocio humilde. Si ganaban, no me quitaban un local, me iban a quitar todo, hasta mi esencia por el apodo que tengo desde niño”, comentó Montenegro en una entrevista con FayerWayer.

Por dos años, él tuvo que batallar contra el gigante Warner Bros, que es dominio de DC Entertainment. El último viernes 9 de setiembre se enteró de una buena noticia: tenía ‘Superpan’ para rato.

“No existe riesgo de confusión entre los consumidores por el nombre de Superpan. Entonces, eso nos deja tranquilos para que la amasandería pueda trabajar bajo su logo y su nombre”, indicó el abogado de Gonzalo.

Ahora, podrá continuar con su objetivo. “Vamos a poder estar más tranquilos. No soy muy ambicioso de querer expandirme como una corporación, pero sí queremos apoyarnos entre todos los emprendedores. Entonces vamos a seguir esta idea que teníamos de hacer esta franquicia. Vamos a potenciarnos con los dulces para que la gente sepa que existen los dulces Superpan”, finalizó.