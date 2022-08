Pide zumo de naranja en bar y queda aterrada al ver que algo se movía: “Me quiero morir”

¡Un 0 en atención! A diario, las personas acuden a restaurantes o bares para probar nuevos sabores mientras disfrutan de un momento agradable lejos de sus hogares. Sin embargo, no todos se llevan una grata experiencia y lo suelen publicar en redes sociales. Esto sucedió con una joven hace unos días luego de que pidiera un zumo de naranja.

Este caso inició cuando Andrea tomó un sorbo de su bebida para saber si estaba bien. De pronto notó unas cosas en el interior y pensó que era la pulpa. Pero se acercó de manera lenta porque vio que algo se movía de la nada.

En ese instante, se enteró de que se trataba en realidad de unos pequeños gusanos. “Me quiero morir ahora mismo”, fue una parte del mensaje que escribió en su cuenta llamada @AerdnaLov en Twitter. Además, lo acompañó con unas fotografías para demostrar que no estaba mintiendo sobre el hecho.

Al principio, muchos no entendieron el incidente hasta que hicieron zoom para apreciar a los insectos dentro del vaso. Foto: composición LR/Twitter/@AerdnaLov

Fue entonces que no dudó en presentar su queja ante los encargados. Lastimosamente, la ignoraron y lo pusieron igual en su recibo. “También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar. He sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen”, añadió.

De inmediato, alcanzó más de 52.100 reacciones, que volvieron tendencia al clip. Por otro lado, los usuarios le mostraron su apoyo tras el incidente. Incluso aprovecharon para contar sus propias experiencias en diversos locales.

“Me pasó una cosa parecida el año pasado. Pedí una granizada, salí del establecimiento porque era para llevar y me di cuenta de que estaba el vaso lleno de hormigas”, “Espero hayas denunciado”, “No tendrías que pagar absolutamente nada”, fueron algunos de los comentarios.