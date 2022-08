Luego de una exitosa primera temporada, “Ojos de mujer” regresa a la pantalla chica este 18 de agosto a través de E! Entertainment. El exitoso talk show contará con 12 episodios de 60 minutos.

“Ojos de Mujer” será conducido por la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, la presentadora y comediante, Érika de la Vega y con la moderación de Carla Medina y la estrella de las redes sociales Chiky BomBom, quien comentó más a detalle lo que traerá la segunda temporada del exitoso talk show.

“En esta nueva temporada podrán ver, llorar, disfrutar, cantar, bailar, de todo un poco. Cuatro mujeres suculentas con diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes maneras de pensar, pero que al final de la jornada vamos con el mismo propósito: empoderar, motivar e inspirar a los jóvenes y al mundo”, dijo Chiky BomBom en una entrevista exclusiva con La República.

Las redes sociales lograron que la BomBom supere la depresión

Detrás de Chiky BomBom se encuentra Lissette Eduardo, una mujer que alegra a todos con su frase “Buenas buenas”, pero que guarda una profunda historia de sufrimiento. Sin embargo, logró superar ese obstáculo gracias a las redes sociales.

“Las redes sociales son mi vida. Yo podré llegar donde llegue y nunca voy a dejar de hacer lo que hago. Las redes sociales fueron ese medio para poderme desahogar en el momento más difícil de mi vida, cuando no tenía con quién hablar”, expresó.

“Millones de personas que me siguen se han convertido en mi familia cibernética y entiendo de que nunca en la vida puedo dejar de llevarle un mensaje, porque hay personas que se levantan a diario esperando que la BomBom se conecte o esperando un mensaje de la BomBom, y sería muy egoísta de mi parte retirarme algún día de las redes sociales. Nunca las voy a dejar”, agregó.

Siempre supo que alcanzaría el éxito

Lissette Eduardo, más conocida como Chiky BomBom, dijo en la entrevista con La República que cuando crecía siempre supo que sería famosa.

“Bueno, yo te voy a decir la verdad, desde que era pequeña supe que iba a ser muy grande. No sabía haciendo qué, pero sabía que iba a ser muy grande porque desde el vientre de mi madre he tenido la misma ‘guasacaca’, la misma personalidad y algo me tenía que traer todo esto“, confesó.

Sin embargo, a pesar de toda la fama que goza hoy en día, Chiky BomBom, considera que sigue siendo la misma de siempre.

“No se me ha subido (la fama). Yo siento que no he cambio absolutamente nada. Sí, hubo un crecimiento y una evolución, en todo el sentido de la palabra, pero sigo siendo la misma”, finalizó.