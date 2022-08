Joven responde a las críticas luego de que cumplió su promesa de casarse con su mejor amigo

¡No se quedó callada! Cuando Génesis Cueva y Giovanni tenían 15 años, se hicieron una promesa de amor. Con el pasar del tiempo, jamás imaginaron que se volvería realidad y serían esposos. Ella se animó a divulgar su historia a través de una recopilación de fotografías en su cuenta de TikTok. Desafortunadamente, no pudo escapar de las críticas y quiso responder a cada una.

A consecuencia de su primera ruptura, la joven conversó con su mejor amigo y se les ocurrió una idea. “Si seguimos solteros en 10 años, nos casamos”, comentó. Pese a que ambos tomaron rumbos separados para formarse en su educación académica, se reencontraron en su localidad ubicada en Ecuador.

Por ello, la pareja se dio el ‘sí, acepto’ en una ceremonia civil para sellar su relación. Al principio, tuvieron comentarios de felicitaciones en las redes sociales. Sin embargo, hubo algunos que se mostraron en contra.

Génesis Cueva publicó un video para con la finalidad de contestar los comentarios que recibía, el cual desafortunadamente borró a las pocas horas. No obstante, quedó registrado por los usuarios. “La promesa se convirtió en algo real. No se sorprendan por la edad, son simplemente promesas que como niños nos hicimos en su debido momento, pero no creíamos que iba a pasar así”, comentó.

“Somos jóvenes, pero el tiempo que hemos pasado nos ha hecho madurar para saber qué queremos. Por eso estamos actualmente felizmente casados. Yo tuve la bendición de Dios de conservar un buen amigo y que este buen amigo resulte ser un buen esposo”, añadió en su mensaje.