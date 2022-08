Comprar lo último en tendencias se ha convertido en una de las actividades más comunes de los consumidores. En más de una ocasión se ha visto que, cuando una marca reconocida lanza al mercado un nuevo producto, los compradores hasta forman largas colas con el fin de adquirir lo que más desean.

Sin embargo, desde la aparición de la pandemia y el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha vuelto muy popular la adquisición de artículos mediante las redes sociales o las aplicaciones de internet. Pero, deben ser conscientes que, en ocasiones, los que más se anhelan podrían ser falsificados. Y, lo que es peor, cobrarles el mismo precio que un original.

Es por ello que, en esta nota, les daremos algunos tips para identificar a las marcas bambas.

PUEDES VER: Joven causa polémica al cambiar su birrete de graduación por un sombrero

Mira el más mínimo detalle

Los falsificadores han intentado copiar hasta el más mínimo detalle para evitar que los consumidores noten la diferencia. Las zapatillas, bolsos, billeteras y lentes son los preferidos para falsear, pero existen números de serie con los que se puede corroborar si pertenecen a la marca. Solo se debe ingresar a la página oficial y descubrir si es fraudulento.

Identifica al vendedor

Es importante entrar en el perfil del vendedor e identificar quién es, dónde está y qué valoraciones tiene de los compradores. Los comerciantes de productos bambas suelen tener muchos a la venta, no uno solo. En muchos casos, es muy importante verificar qué otros artículos ofrece. Uno particular no tiene tallas o colores para escoger y las mercancías rara vez son nuevas y con etiquetas. Por tanto, si observas todas estas características en un expendedor, pon mucha atención porque te pueden estar timando.

Desconfía de las ‘ofertas’

Un producto vale lo que vale, y encontrar unas zapatillas Nike último modelo, nuevas y por unos cuantos dólares, es un signo seguro de que estamos ante una falsificación de artículos originales.

Logo sospechoso

Una de las formas más fáciles de identificar uno bamba es mirar todos los logos. Tanto en artículos de vestir como en dispositivos tecnológicos, los timadores cometen errores que pueden identificarse. Cualquier pequeña variación sirve para desvelar la estafa.

Material

Como es obvio, las falsificaciones suelen estar fabricadas con materiales de baja calidad, pero no siempre es fácil descubrirlos a simple vista. Algunos fabricantes señalan que una buena estrategia es acudir a una tienda física para notar su textura. En muchas ocasiones, dos productos resultan exactamente iguales, pero las imitaciones no tardan mucho tiempo en delatarse. Lo barato sale caro. Muchas mercancías pueden rebajar su precio, pero raramente lo rematarán por menos de la mitad de su coste original. Para ello, conviene acudir a las páginas web oficiales de cada firma, comprobar el precio inicial y comparar.

Algo que también sirve es contemplar con detenimiento cada uno de los detalles del producto deseado y comprobar si se corresponden con aquellos del que vamos a comprar. Ten mucho cuidado al momento de hacer tu comprar y evita llevarte gato por liebre.

PUEDES VER: Conductor arma grupo de WhatsApp para advertir a pasajeros que está próximo a llegar a su paradero

Peruano recibe 4 billetes de S/ 10 como vuelto de taxista sin percatarse de que uno era falso

Cuando un hombre recibió de vuelto S/ 40 no creyó que sería protagonista de una cómica historia. Resulta que uno de los billetes que le dieron tenía una singular frase que lo diferenciaba de los otros. Su descubrimiento se volvió viral en TikTok donde ha hecho reír a miles de usuarios.

¿Qué pasó? El señor no revisó correctamente su dinero al bajar de un taxi, solo cuando llegó a su casa pudo conocer la verdad de su situación. Él colocó todo lo que le habían devuelto en una mesa para contar su anécdota en las redes sociales.