Chupetín Trujillo rompe su silencio tras ser criticado por incursionar en el cine para adultos

¡Da la cara! Luego de que se supiera la noticia sobre su incursión en el cine para adultos, el payaso peruano conocido como Chupetín Trujillo no aguantó más y respondió a cada una de las críticas que ha recibido en estos días. El hilarante personaje dio las razones de su decisión para alejarse un poco de la comicidad y entrar a un campo totalmente distinto al que nos tiene acostumbrados.

Dejando de lado el maquillaje y la nariz roja, Edgar Mendoza estuvo frente a las cámaras del programa “La banda del Chino” para romper su silencio. En un primer momento, reveló que no le presta atención y tampoco le importa lo que digan de él en las redes sociales.

“Si bien es cierto que yo trabajo en todo el rubro de la animación —desde una fiesta infantil, hasta un quinceañero, matrimonio, de todo tipo…—, en estos últimos años me he estado dedicando más a lo que es fiesta para adultos”, comentó.

Tras recibir la propuesta de presentarse en la película, aceptó porque no es de “mente cerrada”. “Vamos a darle con fuerza, sin miedo a nada porque el que no arriesga no gana. Y si voy a estar con la mente cerrada no voy a llegar a nada bueno”, declaró para América TV. Además, añadió que dejó impresionados a los productores por su gran profesionalismo debido a que las tomas salieron precisas.

A pesar de los comentarios, el cómico norteño tiene más trabajo ahora que antes de que se desatara la polémica. Incluso los papás lo llaman para que anime los cumpleaños de sus hijos y también para que asista a las discotecas.