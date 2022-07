PewDiePie se disculpa luego de recibir críticas por burlarse de tiktoker con discapacidad auditiva

PewDiePie es el creador de contenido en Youtube que cuenta con más suscriptores en el mundo. Recientemente, se ha visto envuelto en una controversia al ser criticado en las redes sociales por burlarse de una joven tiktoker con discapacidad auditiva. Él respondió a las acusaciones.

Se trata de un video en el que reacciona a publicaciones de otros colegas. Uno de estos era el de la usuaria @Scarlet_May.1, quien contaba su experiencia usando lenguaje de señas. A los pocos segundos de escuchar la historia, PewDiePie pausó el clip y se negó a seguir observándolo mientras se burlaba de las grandes uñas que tenía la joven y la forma en que movía sus manos.

“No. No voy a escuchar esto. Ella tiene tus uñas locas, Maya”, mencionó mientras parodiaba sus movimientos con las patas de su mascota.

PUEDES VER: Peruano emprendedor abre minimarket Menos al frente de tienda Mass

Ante este hecho, cientos de cibernautas salieron en apoyo de la tiktoker y criticaron a PewDiePie por la reacción que tuvo en el video. Incluso, Scarlet May publicó un reciente clip en el que emitió un comunicado al respecto.

“Siento que fue muy raro, muy innecesario; pero, al mismo tiempo, no me sorprende. Estoy acostumbrada a eso. Ha sido un gran problema en la comunidad sorda. He estado tratando de normalizar y decir que usar las uñas mientras se habla es normal... Si cometiste un error, admite el error. No solo puedes burlarte de las personas sordas que han estado luchando durante años con personas como tú y sigues con tu día como si nada hubiera pasado”, dijo sobre la discriminación de la que fue víctima.

Luego de los constantes ataques al youtuber en las redes sociales, este se defendió y se disculpó por su comportamiento. En primer lugar, editó el video y quitó la parte en la que comenta sobre las uñas de Scarlet; luego añadió un comentario afirmando que no sabía que May era una persona con discapacidad auditiva.

“Solo para aclarar algunas cosas. Edité el clip con la chica que tiene las uñas largas. No tenía ni idea de que era sorda, pero un poco tonto de mi parte porque no me di cuenta... Al ver el clip, solo me burlé de sus largas uñas. La voz que hice para mi perro es la misma voz que le he dado a ella durante años”, explicó.

En la misma línea, para aclarar los movimientos que hizo con su mascota, mencionó: “Hacer que las patas de mi perro se movieran era imitar a las personas que siempre bailaban o hacían algún movimiento en TikTok, que es un tema continuo en todo el video”.