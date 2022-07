Luisito Comunica en Corea del Sur: le niegan ingreso a discotecas por su edad

Las diferencias culturales suelen experimentarse al visitar países lejanos con idiomas totalmente diferentes al que conocemos, y lamentablemente no siempre terminan siendo buenas anécdotas para contar. El popular influencer mexicano y trotamundos Luisito Comunica se encuentra en Corea del Sur, donde vivió en carne propia la discriminación durante sus paseos nocturnos. A través de un clip de YouTube, el mexicano contó toda su experiencia.

Luisito salió en compañía de su pareja en la ciudad de Seúl para bailar y distraerse en un club nocturno. Según el youtuber mexicano, no fue posible debido a que tenían “reglas absurdas”. Resulta que varios locales coreanos no permiten el ingreso a personas del extranjero o que tengan 30 años o más.

“No me dejaban entrar por viejo. Jamás me había encontrado con una situación así”, expresó el influencer.

Por otra parte, el creador de contenido quiso comprender el porqué de esta restricción en las discotecas. “Llegué a varias teorías. No dejan entrar a personas 30 años para evitar incomodar. Es solo un pretexto para que no entre gente con mala apariencia o no les gusta convivir con el turista”, concluyó.

Finalmente, Luisito logró entrar a un establecimiento nocturno bastante similar a un bar en el que la gente solo se sentaba a conversar, comer y tomar. Además, agregó que tenían un programa de interacción que les permitía enviar mensajes a las personas de otras mesas.