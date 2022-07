¿Cómo es el acceso al desayuno, almuerzo y a la cena en la Universidad de San Marcos?

Hace poco tiempo, una estudiante compartió un video en TikTok para mostrar todos los detalles de su primera vez ingresando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para recibir su almuerzo. Tras esta publicación, muchas personas se preguntaron cómo era el pedido para acceder al desayuno, almuerzo y cena en el campus de la Decana de América. Aquí te daremos detalles sobre esto.

Algunos alumnos de San Marcos no conocen cuáles son los procedimientos que hay que seguir para entrar al comedor y recibir los alimentos más importantes durante el día. Por este motivo, muchos de ellos no asisten y se quedan con varias dudas. Lo que no saben es que no es tan complicado separar un turno.

El acceso al desayuno, almuerzo y cena es limitado. Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Facebook

¿Cómo es el acceso al desayuno, almuerzo y cena?

El ingreso al desayuno en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es muy diferente respecto al almuerzo, ya que para recibir estos alimentos en el comedor no se debe reservar ningún tipo de ticket. Lo más relevante es llegar temprano a la casa de estudios y hacer cola para no quedarte sin comida.

El aclamado desayuno empieza a las 7.00 a. m. y las provisiones se acaban casi a las 7.30 a. m. Para entrar al almuerzo, es necesario reservar un ticket en la ventanilla que está ubicada en el segundo piso del comedor. Anteriormente, existían cinco turnos para degustar los alimentos más importantes del día. En la actualidad, solo hay tres horarios, los cuales son a las 12.00 p. m., 12.20 p. m. y 12.40 p. m.

Por otro lado, la cena se efectúa de la misma manera en que se da el desayuno. La cola para recibir estos alimentos inicia a las 4.00 p. m.

Recientemente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha implementado un nuevo medio para informar a los estudiantes cuáles van a ser los alimentos que se brindarán. La Oficina General de Bienestar Universitario (OGBU) no solo está a cargo de dar a conocer el menú del día, sino que también comparte el valor nutricional de cada comida.