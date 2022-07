“Mi bebito fiu fiu”, “Eso Tilín”, “Granito de mostaza” y otros grandes éxitos de Tito Silva Music, según Spotify

¡Un boom de las redes sociales! Alberto Silva Reyes, más conocido como Tito Silva Music, es un productor peruano que está dando de qué hablar en el mundo gracias a su canción viral llamada “Mi bebito fiu fiu”. Sin embargo, pocos saben que él ya lleva años en esta industria y tiene varias creaciones.

Bad Bunny, Luisito Comunica y hasta Ibai interpretaron su hit a través de videos o transmisiones en vivo, las personas lo buscaron en Spotify para descubrir sus mezclas basadas en hechos políticos u otros escándalos. En esta nota, te mostramos una recopilación de los más exitosos según sus 1 133 772 oyentes en su cuenta.

La plataforma de música destacó unas 5 canciones de Tito Silva Music, las cuales son las más escuchadas. Foto: captura de Spotify

“Mi bebito fiu fiu”

Luego de que se hicieron públicos los chats entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, el productor peruano se inspiró y sacó su lado más creativo. Fue entonces que dio a conocer su nuevo trabajo titulado “Mi bebito fiu fiu” en mayo, tras adaptar el tema “Stan” de Eminen y Dido. Sin embargo, no imaginó que con el pasar de las semanas sería coreado por miles de personas en el mundo.

Pese a que llegó a ocupar una lista en la plataforma de Spotify, no fue suficiente para que sea retirada. “Esto no va por un tema de derechos de autor (…) es una parodia con un contexto político peruano y eso, me imagino, les puede causar cierta incomodidad. Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto”, comentó en sus redes sociales.

“¡Eso Tilín!” (Remix)

Después de que “Mi bebito fiu fiu” fue retirado de Spotify, otra canción destacó en el primer lugar de su perfil. La cumbia de “¡Eso Tilín!”, protagonizada por el niño identificado como Luis Ángel Carrasco, suma un total de 565.400 usuarios que lo ponen en sus aparatos electrónicos para disfrutarlo en casa o mientras están en la calle.

“El niño y el pollo (la revelación)”

Durante una presentación en el 2021, el presidente Pedro Castillo sorprendió a los presentes del Colegio Químico Farmacéutico del Perú con una singular historia. Pero su forma de relatar las acciones de un niño y un pollo dieron de qué hablar en las redes sociales. Tito Silva no perdió la oportunidad para lanzar un remix a su propio estilo.

“Granito de mostaza”

En épocas de celebraciones religiosas, grandes y chicos cantan “Granito de mostaza” que suele tener una coreografía. Por esta razón, Tito Silva lo fusionó con una melodía electrónica para nombrarlo como “Ibiza summer mix”.

Tras el éxito que consiguió en poco tiempo, lanzó una versión extendida de 3 minutos. Actualmente, ambas tienen un promedio de 400.000 oyentes, posicionándose entre las más populares en su cuenta de Spotify.

Cumbia del “C-mamut”

Unas palabras fueron suficientes para que muchos lo catalogasen como el tema del verano, por allá en el 2018. Silva hizo la abreviatura de la jerga mexicana ‘se mamó' que significa ‘se pasó', para crear su canción con un fondo musical al compás de cumbia. A pesar de los años, todavía se mantiene y tiene un total de 161.604 reproducciones en la plataforma de streaming.