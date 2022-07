Charlie Parra desea ayudar a Tito Silva para que “Mi bebito fiu fiu” regrese a Instagram y Spotify

El actual hit del momento se llama “Mi bebito fiu fiu”, creado por Tito Silva, un artista peruano. Si bien esta canción se ha convertido en un éxito rotundo en redes sociales y en distintas plataformas digitales, Spotify e Instagram le habrían dado la espalda.

Desde hace algunos días, usuarios habían reportado que no encontraban a “Mi bebito fiu fiu” al momento de subir una historia a Instagram. Lamentablemente, esto se replicó en Spotify, el servicio mundial de streaming de música. No obstante, aún no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de estas apps.

Pese a esto, para el músico y youtuber peruano Charlie Parra, no todo está dicho, ya que todavía hay esperanzas de que esta canción regrese y pueda ser disfrutada en redes sociales. Así lo anunció a través de Twitter.

PUEDES VER: Recortables, laberintos y otros juguetes que podías comprar en la salida del colegio

“Si alguien es cercano a Tito Silva o sabe cómo contactarlo, díganle que sé cómo hacer para poder poner su hit ‘Mi bebito fiu fiu’ de nuevo en Spotify e Instagram Stories sin problemas”, mencionó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Al momento, no ha habido ningún pronunciamiento por parte del compositor de la canción, pero los internautas ya han colaborado etiquetándolo en la publicación, por lo que están a la espera de que Tito Silva se pronuncie.

Mi bebito fiu fiu: la rima que hizo explotar a todo el público en una batalla de Red Bull

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por dos freestylers. Esta vez se volvió a mencionar el tema musical creado por Tito Silva Music y Tefi C. en una batalla de gallos de Argentina. El participante MRN mencionó que su contrincante era un “bebito fiu fiu”, todo esto em el marco del enfrentamiento por la Red Bull Regional Cuyo 2022.

“Qué hardcore el estilo del Sub en la Red Bull, pero en frente mío es un bebecito fiu fiu”, exclamó MRN con la intención de decir que su contrincante le causa ternura. Esta rima hizo estallar de locura al público y a los otros freestylers que estaban en el evento. Después de esto, el enfrentamiento siguió su desarrollo sin otra referencia a la canción.