“Mi bebito fiu fiu”: Ascot se pronuncia sobre onomatopeya que es tendencia a nivel mundial

Si hay una canción que retumba en los oídos de gran parte del mundo es sin lugar a dudas “Mi bebito fiu fiu”. Sí, aquella nota compuesta por el gran productor musical peruano Tito Silva tras la publicación del polémico chat entre el expresidente Martín Vizcarra y la empresaria industrial Zully Pinchi. Sin embargo, te preguntarás qué significa fiu fiu, aquella onomatopeya viral en Facebook y otras redes sociales que ha dado la vuelta al globo en cuestión de días.

La Asociación de Correctores de Textos del Perú emitió un post en el que explicó el significado de ‘fiu fiu’, además de cuándo o cómo es recomendable usarlo.

Según Ascotté, el término “no requiere resalte tipográfico”. “Si la onomatopeya se repite, se debe usar comas: Lo vi, me gustó y le silbé: fiu, fiu. Esta onomatopeya también representa el suspiro de alivio por haberse evitado un peligro: Casi me atropella un carro. ¡Fiu! ¡De la que me salvé!”, precisó.

La academia indicó que “aunque no existe una onomatopeya consolidada del silbido en español, se documenta fiu”.

La Asociación de Correctores de Textos del Perú emitió un post en redes sociales para explicar el significado de "fiu, fiu". Foto: Facebook/@ascotperuof

Cabe mencionar, que esta no es la primera vez que la institución que reúne a los profesionales de la corrección de textos del Perú se pronuncia sobre palabras que logran convertirse en tendencia por su curioso uso. Hace unos meses, también salió a aclarar respecto a la jerga ‘palta’. Esto, después de que la actriz Stephanie Cayo asegurara que el significado de ‘palta’ era “estar aburrido”.

