Critican a discoteca que prohibió ingreso a joven por no cumplir con el “código de vestimenta”

Junio es el Mes del Orgullo de la comunidad LGTBIQ+. Por ello, se observan marchas en diferentes partes del mundo para defender sus derechos, y después del encuentro la gente suele continuar la fiesta en discotecas o bares para disfrutar con sus amistades. Tal fue el caso de un joven colombiano que sufrió un incómodo momento por no cumplir con el supuesto “código de vestimenta” de un establecimiento, así que lo difundió por TikTok.

Según la grabación, el encargado de seguridad del local nocturno Karma (Cúcuta, Colombia) dijo que no permitió su ingreso por tener puesto un bividí “deportivo”. Ello incumplía con el “código de vestimenta” de la discoteca. Sin embargo, cuando el joven le pidió revisar este reglamento, el personal del local no hizo caso a su pedido y puso en duda la existencia del mismo.

Por otro lado, en un siguiente clip, el usuario identificado como Luis Parada (@luisparada) contó que no le pareció justo que se permita la entrada de mujeres con prendas a tiras (similares al bividí) y en el caso de los hombres sea todo lo contrario.

“A ellas no les dijeron nada. No tengo nada en contra de esas personas, pero me gustaría que hubiera igualdad”, expresó Parada.

Miles de usuarios compartieron la opinión del joven y criticaron al establecimiento por la respuesta de su personal de seguridad.

“En ningún momento el sujeto debió tocarte, tampoco tomar tu celular”, “La verdad es que te veías increíble”, “¿Fuiste a una discoteca o a una boda?”, fueron algunas reacciones al clip.