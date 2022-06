“Orgullo y prejuicio”: novela se agota en los quioscos de Lima tras viralizarse en redes

“Novelas eternas” es el título de la colección de obras que está siendo buscada en todos los quioscos de Lima, pues desde que se hizo viral en redes sociales se ha tornado en el libro más buscado de la ciudad.

La primera entrega costaba de tan solo S/ 9,90, por lo que influencers de libros no dudaron en hacerle promoción y pasar el dato. De esta forma, en cuestión de un par de días se ha reportado como agotado. Esto ha hecho que personas busquen conseguir, por otra vía, la primera entrega.

¿Qué es la colección de “Novelas eternas”?

Es una colección de libros que trae obras de la literatura femenina de autoras clásicas, como Jane Austen, Lousi May Alcott o Emily Bronte.

La portada de los libros está inspirada en la colección Cranford, que se consideró una joya en la época victoriana, por lo que esta edición de tapa dura trae un estampado de ilustraciones clásicas pintadas y decoradas.

¿De dónde traen la colección “Novelas eternas”?

Los libros son traídos desde España por la editorial RBA, una empresa encargada de la publicación de revistas, coleccionables y libros.

Ellos han creado la colección y la ofrecen en su misma página web, pero en el Perú la compañía Pruni es la encargada de distribuir los libros a todos los quioscos del país.

Algunos usuarios reportan que le han intentado escribir a la misma empresa pero no han logrado respuesta por parte de Pruni.

“No responden las llamadas ni los mensajes de Whatsapp. Desde hace tres días he escrito y hasta ahora no me responden los mensajes”, dice un usuario. “Verdaderamente, se han agotado en todos lados y, si llaman a la misma distribuidora, ellos quieren que paguen la colección completa, más de 2.000 soles. De espanto pagar al contado toda la colección”, comenta otro.

¿Cuáles son los siguientes libros de “Novelas eternas”?

La colección está compuesta por 75 entregas (75 libros), las cuales serán vendidas en los quioscos cada dos semanas hasta el tomo 4, y luego cada semana desde la entrega 5, según la distribuidora RBA. Los siguientes libros son: