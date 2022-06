Joven con posgrado se viraliza tras aceptar sueldo mínimo por desempleo: “Necesito trabajar”

La escasez de la demanda laboral es una problemática de ciertos países latinoamericanos, ello debido al fuerte impacto que tuvo la pandemia por la COVID-19 y otros aspectos ajenos a este. A través de TikTok, un muchacho mexicano compartió su situación en la búsqueda de trabajo en su país, pese a que tiene todos sus estudios completos e incluso un posgrado no logró encontrar un sueldo acorde a ello.

El clip viral del usuario de TikTok identificado como @maukaisen llamó la atención de miles de internautas por la difícil situación que atraviesa en su país. Por esta razón, reflexionó acerca de las “quejas” que otras personas pueden tener acerca de sus centros laborales, ya que él tuvo que aceptar un sueldo mínimo debido a la falta de empleo.

“No se quejen de su trabajo, por cuestiones de la pandemia, se me acabó el trabajo, no he podido conseguir otro. Muchas veces no valoramos lo que tenemos”, expresó el joven.

El joven contó que pudo conseguir un empleo temporal que durará de julio a diciembre y mensualmente recibirá 5.000 pesos mexicanos (al cambio unos 930 soles), a diferencia de lo que recibió en su primer trabajo tras graduarse, que según explicó, fue de 15.000 pesos mexicanos (al cambio más de 2.700 soles).

También agregó que él estudió la carrera de marketing, terminó su licenciatura e hizo un posgrado con el fin de tener un “mejor futuro y estilo de vida”, pero dadas las circunstancias se vio obligado a aceptar la ayuda del Gobierno. En México, son varias personas que se vieron afectadas por la crisis económica.