¡Un peruano más de corazón! Después de que nuestra selección perdió su última oportunidad por volver a un mundial tras una tanda de penales ante Australia, varios famosos se pronunciaron al respecto en sus redes sociales. Uno de ellos, fue Auronplay, quien dejó un corto tweet que sorprendió a más de uno. De inmediato, esto generó la reacción de sus seguidores en Twitter.

Los dirigidos por Ricardo Gareca estaban destrozados por no cumplir el sueño de Qatar 2022, luego de que jugaron por 120 minutos en el estadio Ahmad Bin Ali. Pese a todo, los hinchas le demostraron su apoyo al igual que personajes famosos, sea internacionales o nacionales.

Al promediar las 5.14 p. m. hora local, el streamer español se sumó a los miles de mensajes para decirle algo al país. “Soy peruano”, escribió a secas y sin emojis. Fue entonces que rápidamente alcanzó más de 130.700 ‘me gusta’ que lo convirtió en tendencia.

PUEDES VER: Universidad de Lima anuncia que habrá clases el lunes de repechaje y así reaccionan los usuarios

Por esta razón, varios no dudaron en responderle a favor y en contra para mostrarle su malestar. Incluso, subieron imágenes y frases que tenían como protagonista al arquero Andrew Redmayne o también nuestra bandera.

“Este tweet es lo único que me ha sacado de la depresión”, “Pues, a ver el mundial por televisión”, “No clasificamos”, “Razones por las que te amo”, “Basta que voy a llorar”, “Se me cayó un ídolo”, “Ya quisieras, no todos nacen con ese don”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Después de unos minutos que culminó la participación de la bicolor, el famoso español escribió en sus redes sociales. Foto: captura de Twitter

AuronPlay se entera de que fan sube tiktoks de sus transmisiones y hace curiosa ‘amenaza’

Muchos influencers de diferentes redes sociales han ganado bastante popularidad entre los internautas, quienes llevados por el aprecio hacia ellos comparten videos o fotos de sus ídolos a través de TikTok. Esta vez, una seguidora del streamer español AuronPlay compartió un singular mensaje tras confesarle al popular gamer que publica los mejores momentos de sus transmisiones de Twitch en otra plataforma.

En la grabación, el influencer aclaró que actualmente no usa esta red social y dio una peculiar advertencia contra la usuaria que le había pedido un saludo. “Te borraré el canal por copyright”, expresó AuronPlay refiriéndose a la joven. Hasta el momento, el video publicado por la usuaria de TikTok identificada como Dariana (@darianaauroner) superó el millón de reproducciones, obtuvo más de 220.000 ‘me gusta’ y generó opiniones divididas entre los espectadores.

PUEDES VER: Hincha peruano apuesta su AFP por Australia y pierde su dinero por resultado del partido en penales

Auronplay: usuarios reaccionan por un tuit del 2014 sobre conflicto en Ucrania

El jueves 24 de enero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la orden de una ‘operación militar’ en Ucrania. De inmediato, esta decisión afectó a los habitantes de dicho país y puso en tensión a todo el mundo. En redes sociales, se han compartido videos y fotos sobre lo que se vive actualmente.

Sin embargo, resurgió un tuit del 2014 que captó la atención de los usuarios en Twitter. Se trata de una frase que escribió el reconocido youtuber español Auronplay. “Ojo con Rusia en Ucrania, aquí se va liar parda”, expresó en aquel año. Ante los fuertes sucesos en el continente europeo, los seguidores de Raúl Álvarez Genes lo recordaron y dejaron sus comentarios al quedar sorprendidos con su ‘supuesto acierto’. “Tenía información confidencial desde hace ocho años concerniente a los acontecimientos del conflicto ruso/ucraniano”, manifestó un usuario identificado como @diositoxuwu.