¡Un peruano más de corazón! Después de que nuestra selección perdió su última oportunidad por volver a un mundial tras una tanda de penales ante Australia, varios famosos se pronunciaron al respecto en sus redes sociales. Uno de ellos, fue Auronplay, quien dejó un corto tweet que sorprendió a más de uno. De inmediato, esto generó la reacción de sus seguidores en Twitter.

Los dirigidos por Ricardo Gareca estaban destrozados por no cumplir el sueño de Qatar 2022, luego de que jugaron por 120 minutos en el estadio Ahmad Bin Ali. Pese a todo, los hinchas le demostraron su apoyo al igual que personajes famosos, sea internacionales o nacionales.

Al promediar las 5.14 p. m. hora local, el streamer español se sumó a los miles de mensajes para decirle algo al país. “Soy peruano”, escribió a secas y sin emojis. Fue entonces que rápidamente alcanzó más de 130.700 ‘me gusta’ que lo convirtió en tendencia.

PUEDES VER: Universidad de Lima anuncia que habrá clases el lunes de repechaje y así reaccionan los usuarios

Por esta razón, varios no dudaron en responderle a favor y en contra para mostrarle su malestar. Incluso, subieron imágenes y frases que tenían como protagonista al arquero Andrew Redmayne o también nuestra bandera.

“Este tweet es lo único que me ha sacado de la depresión”, “Pues, a ver el mundial por televisión”, “No clasificamos”, “Razones por las que te amo”, “Basta que voy a llorar”, “Se me cayó un ídolo”, “Ya quisieras, no todos nacen con ese don”, fueron algunos comentarios en Twitter.