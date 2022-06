Jergas de ayer y hoy: ¿cómo han cambiado y cuáles se usan ahora?

Las jergas forman parte de la identidad de un pueblo o nación. Cuando recorremos diversas localidades solemos toparnos con maneras de hablar distintas y una palabra puede tener diferentes significados, de acuerdo a la región en que te encuentres. En esta nota, haremos un repaso de las más conocidas que se utilizan ya sea en las redes sociales o en reuniones, y cómo estas han cambiado a lo largo de los años.

Para empezar, ¿ qué significa la palabra jerga ? Según el diccionario de la RAE, es un lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios. Pero estas palabras han ido evolucionando de generación en generación, tal es así que mientras los adolescentes de los 90 decían ‘me importa un pepino’ para referirse a la frase ‘no me importa’, los millennials hacen referencia a una expresión muy usada en México ‘me vale madre’.

Otras palabras que se podrían poner como ejemplo es el término ‘papaya’. Los jóvenes años atrás solían utilizar el nombre de la apetitosa fruta para describir algo sin inconvenientes. En la actualidad, solo con decir ‘súper fácil’ los muchachos entienden a la perfección que hicieron algo sumamente sencillo.

Aquí te dejamos algunas frases y palabras que cambiaron con el pasar de los años, además de cuáles son las más utilizadas hoy en día.

Pulenta – bravazo Arrochar – despreciar La true – Literal Computar – conocer Al toquepala – rápido Patín – amigo Tiza – impecable / limpio Papaya – súper fácil’ Piola – buena / chévere Floro - mentira Calato – chihuán/ misio Dar bola – hacer caso Palta - vergüenza Causa - pana Fresh – chill Zukistrukis – rikolino Mi amor platónico – mi crush Fallar – fail Exactamente – literal Mirón – stalker Celofán – tóxica/o Huachafa – básica Obviamente – obvis Viejo verde – sugar Daddy Taypá – lleno Bacán – muy bueno Cana – reja

En un video de YouTube mostraron solo algunas palabras (y sus respectivos significados), las cuales seguramente fueron utilizados por toda una generación.