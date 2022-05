¿Por qué el afamado y delicioso ají de gallina se ha vuelto tendencia en Twitter?

Si has ingresado a Twitter en las últimas horas, habrás notado que uno de los temas que se convirtió en tendencia fue el afamado ají de gallina. Muchos internautas se preguntaron las razones por las que este sabroso potaje, muy reconocido en la gastronomía peruana, ha llamado la atención a nivel mundial. En la siguiente nota, te contamos qué es lo que sucedió con este platillo muy solicitado por los turistas durante su visita al Perú.

Una periodista de Estados Unidos criticó la presentación de este suculento potaje en su cuenta de Twitter. Se trata de Marilyn Thompson, una reportera del medio The Washington Post, quien publicó una fotografía del plato acompañado por desatinados comentarios, lo que desencadenó la indignación de los cibernautas.

“Qué dices cuando un chef trae esto a la mesa”, escribió Thompson en su cuenta de redes sociales. Al parecer, a la mujer de prensa le desagradó la presentación del platillo bandera, lo que generó que publicara el controvertido tuit.

Conoce qué es lo que sucedió con este platillo muy solicitado por los turistas durante su visita al Perú. Foto: captura de Twitter

No obstante, esto no quedó ahí. Miles de usuarios en la web salieron en defensa del ají de gallina, por lo que Thompson no dudó en responder. La comunicadora norteamericana continuó usando palabras despectivas; no obstante, después de unas horas, el tuit fue eliminado.

Conoce qué es lo que sucedió con este platillo muy solicitado por los turistas durante su visita al Perú. Foto: captura de Twitter

Eliminar la publicación no fue suficiente, ya que la noticia se hizo viral a tal punto que el nombre del apetitoso plato ají de gallina se hizo tendencia mundial en Twitter.