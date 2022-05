Trollean a manifestantes que usan banderola blanquirroja, pero con diseño de Austria

Tras la propuesta de cambiar el color y la forma de la bandera nacional que envió la congresista Nieves Limachi al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, miles de personas han salido a las calles a protestar sobre este pedido. Sin embargo, unos manifestantes están siendo blanco de burlas en Twitter por utilizar un símbolo patrio mal diseñado.

A través de un video compartido en Twitter por la usuaria Jacky Mc10, se puede ver a unos manifestantes colocando una banderola blanquirroja, con lo que demuestran su rechazo hacia el pedido de Nieves Limachi.

De lo que estos protestante no se percataron, era que la bandera no tenía el diseño de Perú, sino de Austria. Esto causó la risa de miles de cibernautas en redes sociales, quienes comenzaron a trollear a los manifestantes.

“Esa es la bandera de Austria, por favor, váyase a su país“, “Recién me entero que eres austriaca, ahora te entiendo”, “Esa no es la bandera de Perú, para criticar hay que saber”, “Ah caray, no sabía que la señora era austriaca. Con razón su desconocimiento permanente de la realidad peruana”, fueron algunos de los comentarios.

La publicación fue compartida en Twitter con la leyenda: “Nuestra bandera, fiel acompañante en nuestras marchas. Hoy flamea, con los patriotas, JAMÁS SERÁ CAMBIADA”. Hasta el cierre de la nota, suma más de 156.000 reproducciones.