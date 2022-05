¿Por qué usuarios trolean y piden a Globo Pop auspiciar a la mascota del Sport Boys?

Las mascotas de los clubes deportivos han comenzado a ganar fama, la cual, incluso, llega a cruzar las fronteras. Ese fue el caso de la ‘Pantera’ de Sport Boys, que recientemente hizo su aparición en el programa argentino de ESPN “Trasnochados”, en el que destacó y se robó la atención de los presentadores con su singular picardía. No obstante, hubo un descontento por parte de la ‘mascota’ hacia la marca Globo Pop. A continuación, te contamos la razón.

Henry Tapia es quien está detrás de la ‘Pantera del Callao’. Él se hizo muy conocido siendo el animador de la popular orquesta Zaperoko. Y, últimamente, varios internautas de Facebook han comenzado a comentar sus videos y publicaciones con el fin de mostrarle su apoyo.

¿Qué sucedió? En el segmento “Viernes de mascotas”, del programa “Trasnochados”, conducido por Pablo Stecco y Maxi Palma, la ‘Pantera del Callao’ hizo su aparición el último 13 de mayo con un accesorio en mano que tenía la marca de Globo Pop. Seguidamente, el personaje aprovechó para mandar sus saludos y les obsequió a los presentadores dos chupetines de la marca mencionada.

“Les deseo muchas bendiciones y para que estén activados en su programa les mando su rica bolsa de Globo Pop. ¡Vamos Boys, car***!”, concluyó Tapia para ESPN Argentina.

Cabe destacar que, la ‘Pantera’ no fue patrocinado por la marca para realizar esta mención, sino que lo hizo por cuenta propia. Después de ello, decidió comunicarse a través de redes sociales con Globo Pop para concretar algún acuerdo de patrocinio; no obstante, Tapia aseguró que no tuvo respuesta y que lo dejaron “en visto”.

Por esta razón, hace unas horas, publicó un video en su cuenta de Facebook ‘La Pantera del Callao’ para dar a conocer su descontento con la respuesta de la marca de dulces. Esto generó que decenas de usuarios respondan al clip con palabras de ánimo para el personaje, y otros, comentaron “Apoyen a la Pantera” en varios posts de la página oficial de Globo Pop.

Comentarios de usuarios en la página oficial de Globo Pop. Foto: captura de Facebook