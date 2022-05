¡No “puemde” ser! Balltze, el famoso “perro Cheems” del meme, está mal de salud

Balltze, el famoso “perro Cheems” del meme, fue hospitalizado de emergencia, esto según un mensaje publicado por sus dueños en la red social Instagram. El estado de salud del animalito, que conquistó Internet en 2017, tiene preocupado a más de uno.

“Últimamente no he estado activo porque Balltze está enfermo. Vomitaba todo y también seguía con diarreas. Le diagnosticaron pancreatitis”, se lee en el comunicado. “Esta mañana, sus síntomas estaban empeorando, así que lo llevamos a la sala de emergencias de la Universidad de la ciudad de VMC”.

Los dueños del can indicaron que desde el 10 de mayo el perrito comenzó a sentirse mal, razón por la cual no publicaban contenido en sus cuentas de redes sociales: “Nos preocupa mucho ver a Ball actuar de esta manera. Nos tomó mucho tiempo reportar la situación porque no queríamos que se preocuparan demasiado”.

Gracias al gran cariño que recibe Cheems, los dueños se comprometieron a mantener con informar sobre el estado de salud de su mascota. “Mantendremos las actualizaciones sobre Ball Ball, mientras tanto cuídense todos”, finaliza el comunicado.