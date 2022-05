¿Qué es ‘nashe’? Conoce el origen del nuevo terminó que se ha vuelto viral en TikTok

¡Un nuevo descubrimiento! En plena pandemia, la aplicación de TikTok se convirtió en la favorita de los usuarios para combatir el aburrimiento. Asimismo, fue aprovechada por algunos para producir singulares expresiones que han llamado la atención de miles. Esta vez, ‘nashe’ aparece en más de un video y pocos conocen realmente su significado.

Hace unas semanas, el acrónimo POV se volvió viral y fue usado para describir la perspectiva de los que se graban en primera persona. Ahora, fue destronado por una palabra que fue inventada al parecer por un streamer argentino identificado con el nombre de Cosu.

Él mencionó en varias oportunidades la palabra ‘nashe’ durante sus transmisiones en redes sociales. Pese a que no contaba con tanta popularidad, logró que grandes y chicos lo adopten dentro de su vocabulario. Incluso desató la creación de cientos de clips para pedir la verdadera explicación de su origen.

Tras saber el significado de la nueva palabra que se ha vuelto tendencia, los usuarios no perdieron la oportunidad para publicar diversos memes. Foto: Twitter

¿Qué es ‘nashe’?

Según el famoso joven, la palabra ‘nashe’ significa que algo bueno o impresionante está pasando. Es decir, a una cosa que impacta de forma positiva en nuestras vidas. Por esta razón, sus seguidores lo emplearon para divertidos memes. En uno de ellos, colocaron imagen de una hamburguesa, lo que daría a entender que es excelente.

No obstante, otros creen que su origen se debe a una canción titulada “And To Those I Love, Thanks For Sticking Around” del músico $uicideBoy$. Una parte del coro fue agarrada para hacer un mashup, que dice: “nashe nashe naaao one last pic an i’ll be gone, make it count put the flash on”.