Niños hacen baile de “My name is Chicky” por el Día de la Madre y causan ternura en redes

Miles de usuarios en las redes sociales han quedado cautivados al ver un reciente video viral publicado en la plataforma de TikTok. Se trata de la tierna presentación por el Día de la Madre que un grupo de alumnos de inicial realizó. Las imágenes muestran a los pequeños bailando al ritmo de “My name is Chicky”.

Los festejos por el Día de la Madre han traído de vuelta las actuaciones en colegios. Luego de dos años de estudios virtuales, los niños han vuelto a las aulas y, con ello, a la rutina que estaban acostumbrados.

Es por ello que, este año, las madres pudieron asistir a ver las actuaciones de sus pequeños hijos. En este caso, el colegio Misericordia solicitó la presencia de las mamás de los estudiantes para que puedan apreciar un show a cargo de ellos.

Los alumnos de inicial presentaron un baile al ritmo de la canción “My name is Chicky”, que ya se ha vuelto un popular trend en TikTok, y cautivaron a todo el público. La coreografía salió a la perfección y la ternura de los menores logró ser captada en un video que se publicó en las redes sociales.