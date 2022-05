El feminicidio es una forma de violencia de género que atenta directamente contra la vida de las mujeres alrededor del mundo, y en Latinoamérica se ha intensificado. México es la nación que ocupa el primer lugar donde se reportan este tipo de casos. Por ello, algunas influencers han tomado medidas ante esta terrible situación. El video es viral en YouTube.

La streamer mexicana AriGameplays se pronunció sobre este problema que enfrenta su país durante una transmisión en vivo por Twitch, en la que mostró su preocupación sobre la situación: “Así como hay gente buena, hay gente mala, lamentablemente”.

Ante esta inseguridad, AriGamesplays contará con un guardaespaldas para sentirse segura y no tener miedo a “salir un día y no volver”. “Tuve que tomar una decisión que es muy fuerte, chicos. Ya llevaba como un año en que la gente me lo insistía”, señaló.

“Esto no lo hago por mamona, no lo hago porque se me subió la fama a la cabeza, no. Lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver. Voy a tener guardias de seguridad. Yo soy una persona que salía mucho sola y ya voy a tener seguridad que me acompañe a donde sea que vaya”, agregó AriGamesplays.

