Sofía Rocha: “Soy enérgica como mi personaje” [VIDEO]

Tras el fallecimiento de Sofía Rocha, aquí recordamos una entrevista que ofreció la actriz peruana cuando era una estricta jefa en ‘Locura de amor’.

Escribió Estefany Barrientos F.

Hace cinco años Sofía Rocha regresó de Inglaterra y es usual verla en el teatro imponiendo su sello personal en personajes enérgicos. Dice que para interpretar “tiene una ‘carretilla’ llena” de experiencias. A pesar de esos papeles y de los que tuvo en las series de Michel Gómez, reconoce que hay una generación que la sigue por la película A los 40. “Sé que muchos me conocen o me recuerdan por eso, pero eso siempre pasa, la gente olvida rápido”, sostiene en tono conciliador

Tu personaje en ‘Locura de amor’ parece pretender ser una Meryl Streep en El diablo se viste a la moda o Cruella de Vil.

(Sonríe). Tiene esos dos referentes, en cuanto al look. Pero en realidad Michelle (Alexander) no me dio ninguna tarea, creo que me escoge por el perfil, yo soy más o menos así (sonríe).

¿Enérgica?

Un poco enérgica. De hecho hay jefas así, pero mi mayor referencia soy yo misma y mi hermana, ella trabaja en oficina y es toda ‘regia’ (ríe).

Este año hay más producción nacional. Tú que eres más de teatro, ¿qué te convence de volver a la televisión?

En general, dependiendo del tiempo que me deja el teatro hago ficción en televisión. No es que no me guste, decido estar si los proyectos me interesan y a mí me encanta Michelle, además va al teatro.

Y ya has sido madre en ficción de Fernando Luque, otra cara nueva para la televisión.

Sí, Fernando ha sido mi hijo en Viaje de un largo día hacia la noche y Ricardo III (...) Yo estoy feliz de que haya trabajo para todos, aunque los actores estamos acostumbrados a sequías de eso (de ficción en televisión) o en el teatro mismo. Estamos felices pero sabemos que es un tiempo, como pasó con los realities, eso no va a durar para siempre.

¿Pero no es bueno que exista variedad siempre?

Es bueno ver gente nueva y talentosa, y también es bueno para la gente, para que puedan pedir algo mejor y para que descansen de las caras que siempre vemos. Michelle ha hecho un formato que sabe que le gusta a la gente, lo que cambia son los actores (sonríe).

¿Tienes predilección por los personajes intensos?

No, creo que te buscan por tu perfil. No es que yo los busque.

Lo decía porque en la película Atacada interpretas a la abogada de un agresor sexual.

En realidad, está tan bien escrito por Aldo (Miyashiro) que no he tenido más que buscar la verdad al texto. En el caso de un juicio verdadero, tenemos que ser puntuales con lo que se quiere. En mi caso la abogada tiene que hacer lo que sea para que su cliente salga libre.

Con monólogo de dos páginas.

Era un monólogo bastante fuerte en el cual estaba la esencia de este punto, culpando a la mujer, en el sentido de que había estado con un hombre casado. Supuestamente yo creo eso para defenderlo.

¿No hay un conflicto personal saliendo de escena?

No lo he sentido, mi interés es que el personaje tenga verdad.

Lo digo por el lado social del que ha hablado Miyashiro.

Te soy sincera, vivo un poco como en mi burbuja (sonríe), en un mundo donde leo mucho, donde voy al teatro... sé que existen varios problemas pero no soy activa en ese sentido. Tengo amigos, colegas que sí, una que tiene un blog, que escribe frecuentemente en Facebook, incluso de lo que pasó en Francia, pero yo no tengo esa actitud hacia la vida. Mi actitud es solo ser una persona honesta y buena, ese es mi granito de arena. ¿Entiendes?

Por estos días con ser honesta ya es bastante.

(Risas). Sí, es cierto. No me involucro pero tampoco doy problemas.

¿Es por salud mental? ¿Desde cuándo piensas así?

Es un poco de salud mental pero también lo tengo de hace mucho. Soy emotiva y me afectan mucho las cosas y cuando descubrí eso, decidí vivir tranquila. Y eso es lo que hago, tengo esa actitud hacia la vida.

O sea que no ves ni noticieros.

¡Por ejemplo! Escucho las noticias por radio, ni las leo en periódicos porque el impacto de las imágenes me afectan. Pero tampoco colaboro al desbarajuste (ríe).

Volviendo al teatro, ¿estás del lado de los que dicen que se vive un boom?

Ni siquiera entiendo bien qué significa eso (ríe). Yo prefiero creer que la vida tiene un ciclo, que a veces tiene más entrada y que se le ha puesto una palabra que es boom. El teatro está mucho mejor ahorita porque hay más público que asiste; antes para los actores era difícil vivir del teatro.

Ya estrenas (el 29 en La Plaza) Otras ciudades del desierto, adelántanos tu papel.

Es una familia, papá y mamá y la tía, ella es una mujer alcohólica que está medicada para dejar de serlo. (¿Otro personaje intenso?) Sí, me gusta mucho ese personaje (sonríe). Grabo la serie y después voy a los ensayos, te diría que (actuar) es como un músculo que ejercitas, todo se acomoda solo, se acostumbra uno y el cuerpo.