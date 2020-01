Melanie Griffith: “En Hollywood todo depende de la juventud y belleza”

A pesar de ser una de las actrices más conocidas en Hollywood, Melanie Griffith ha manifestado que es injusto el trato que actualmente recibe en la meca del cine.

“Me está pasando lo que nunca pensé cuando tenía 20 o 30 años y escuchaba a las actrices contando que a los 50 ya no recibían ofertas. Ahora las entiendo, es diferente. En muchos sentidos, Hollywood es un lugar muy superficial”, señaló en una entrevista para Fox News con motivo de la promoción de su más reciente película ‘Dark Tourist’.

“Es como si todo dependiera de la juventud y la belleza para las mujeres. Yo creo que he sido muy buena en lo mío desde que empecé. Me gustaría que vieran eso además de la fama”, agregó.Griffith, esposa de Antonio Banderas, refirió que incluso los guiones que le mandan son complicados. “Con esta edad, muchos de los guiones son basura, estúpidos y superficiales”.

Melanie aclaró que ese malestar solo lo pasan las mayores, pues en el caso de los hombres es diferente. “Yo leo los guiones de mi marido y lo que le ofrecen y no pasa lo mismo. El negocio está cambiando... No voy al cine porque no hay nada para ver, no hay mucha oferta y las grandes producciones son solo de dibujos o de superhéroes”, finaliza.