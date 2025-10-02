HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     
Tendencias

Joven se agarra del bus solo con la punta de los dedos y redes estallan: "Podría ser yo"

Escena viral en TikTok desató un intenso debate sobre el uso de transporte público y muchos se sintieron identificados.

"Pensé que era el único", reaccionaron usuarios en clip viral.
"Pensé que era el único", reaccionaron usuarios en clip viral. | Foto: composición LR/ gabrielfergox/TikTok

Un joven se viralizó en TikTok tras ser captado sujetándose del bus de una manera poco convencional. El hecho no tardó en generar un sinfín de reacciones y muchos se sintieron identificados con la escena. El clip acumula más de 3 millones de visualizaciones en redes sociales y pone el debate el sentir colectivo de quienes hacen uso diario del transporte público.

Joven es viral por su curiosa forma de agarrarse en el transporte público

De acuerdo al clip en la cuenta gabrielfergox en TikTok, se capta a un joven sujetándose del manubrio de un bus apenas con la punta de los dedos. Su peculiar forma en la que intentaba mantener el equilibrio generó varias reacciones.

PUEDES VER: Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

lr.pe

Tras la viralización del contenido en TikTok, cientos de cibernautas apoyaron al muchacho y otros opinaron que cada usuario tiene la libertad de hacer uso del transporte público como vea conveniente.

Algunas de las reacciones más frecuentes fueron: "Soy esa, pero es porque tengo hiperhidrosis (sudoración excesiva)", "Uno después de salir de la clase de microbiología", "Lo entiendo perfectamente, yo vi un señor sacándose los mocos y luego se agarraba de ahí", "Para la próxima mejor lleva tu guante de látex", "Pensé que era el único", "No lo juzgo, podría ser yo".

PUEDES VER: Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

lr.pe

Estudios revelan presencia de bacterias y parásitos en pasamanos

En el 2022, una investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) detalló la presencia de diversos microorganismos, como Staphylococcus sp., bacterias coliformes y algunos parásitos— en superficies de alto contacto como pasamanos y cabeceras de asientos dentro del transporte público de Lima Metropolitana.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

De esta forma, se pone en evidencia los riesgos sanitarios a los que se expone la población diariamente y la necesidad de prácticas de higiene en espacios públicos.

Notas relacionadas
Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

LEER MÁS
Joven es viral por juntar a sus 3 exparejas en una foto creada con IA y asegura: “Medio se parecen”

Joven es viral por juntar a sus 3 exparejas en una foto creada con IA y asegura: “Medio se parecen”

LEER MÁS
Adulta mayor conmueve al llegar a boda en el Cusco con una bolsa llena de choclos para regalar a pareja: novia le besó sus manos

Adulta mayor conmueve al llegar a boda en el Cusco con una bolsa llena de choclos para regalar a pareja: novia le besó sus manos

LEER MÁS
Joven invita a comer a madre ambulante en un mercado, pero seguridad intenta retirarla: “Pídele para llevar y que se retire”

Joven invita a comer a madre ambulante en un mercado, pero seguridad intenta retirarla: “Pídele para llevar y que se retire”

LEER MÁS
Captan a cobrador cargando puerta de combi y en redes bromean: “Soy peruano y no me sorprende”

Captan a cobrador cargando puerta de combi y en redes bromean: “Soy peruano y no me sorprende”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Tendencias

Cantante peruana confiesa que Chris Martin, líder de Coldplay, le dio US$5.000 para su videoclip: "Me ayudó"

“Me sorprendió”: hombre regala auto de lujo a su esposa tras convertirse en mamá

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025