Joven se agarra del bus solo con la punta de los dedos y redes estallan: "Podría ser yo"
Escena viral en TikTok desató un intenso debate sobre el uso de transporte público y muchos se sintieron identificados.
Un joven se viralizó en TikTok tras ser captado sujetándose del bus de una manera poco convencional. El hecho no tardó en generar un sinfín de reacciones y muchos se sintieron identificados con la escena. El clip acumula más de 3 millones de visualizaciones en redes sociales y pone el debate el sentir colectivo de quienes hacen uso diario del transporte público.
Joven es viral por su curiosa forma de agarrarse en el transporte público
De acuerdo al clip en la cuenta gabrielfergox en TikTok, se capta a un joven sujetándose del manubrio de un bus apenas con la punta de los dedos. Su peculiar forma en la que intentaba mantener el equilibrio generó varias reacciones.
Tras la viralización del contenido en TikTok, cientos de cibernautas apoyaron al muchacho y otros opinaron que cada usuario tiene la libertad de hacer uso del transporte público como vea conveniente.
Algunas de las reacciones más frecuentes fueron: "Soy esa, pero es porque tengo hiperhidrosis (sudoración excesiva)", "Uno después de salir de la clase de microbiología", "Lo entiendo perfectamente, yo vi un señor sacándose los mocos y luego se agarraba de ahí", "Para la próxima mejor lleva tu guante de látex", "Pensé que era el único", "No lo juzgo, podría ser yo".
Estudios revelan presencia de bacterias y parásitos en pasamanos
En el 2022, una investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) detalló la presencia de diversos microorganismos, como Staphylococcus sp., bacterias coliformes y algunos parásitos— en superficies de alto contacto como pasamanos y cabeceras de asientos dentro del transporte público de Lima Metropolitana.
De esta forma, se pone en evidencia los riesgos sanitarios a los que se expone la población diariamente y la necesidad de prácticas de higiene en espacios públicos.