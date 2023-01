‘Megan challenge’: ¿de qué trata el nuevo reto que ya es viral en TikTok?

No cabe duda de que las redes sociales se encargan de mostrar todos los días un contenido innovador. Gracias a las diferentes plataformas, miles de usuarios pueden compartir desde trucos, recetas, y hasta populares bailes que logran convertirse en toda una tendencia. Esto es lo que ha ocurrido recientemente con un nuevo trend de TikTok.

Seguro ya has escuchado de “Megan”, la nueva película que ha aterrorizado a más de uno en las salas de cine. Miles de personas en el mundo ya han visto la cinta, pero una escena en particular ha servido para que se convierta en la nueva ‘atracción’ de TikTok.

PUEDES VER: Canadiense va a concierto del Grupo 5 por primera vez y termina bailando sin zapatos

Tal como ocurrió con la serie “Merlina” y la escena del icónico baile, en esta película de terror los usuarios encontraron un extracto que ya se ha convertido en todo un challenge.

En la cinta, esta muñeca se muestra al lado de un hombre, a quien realiza un peculiar baile para llamar su atención y luego convertirlo en su víctima.

Es esta coreografía ya se ha vuelto viral en TikTok y más de uno ha tratado de imitar, pero no solo con movimientos, pues las personas se animan a subir sus videos con la vestimenta que caracteriza a la muñeca.

PUEDES VER: Pide dinero para comprarle un pastel a su mamá y mujer recibe increíble recompensa por ayudarlo

Si todavía no has visto los clips y no sabes de qué se trata, aquí te dejamos algunos de los más populares para que puedas comenzar a practicar los pasos de baile.