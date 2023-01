Manifestantes piden demostración de amor a pareja para pasar bloqueo: “un besito qué es, pue”

Las manifestaciones y bloqueos en el sur del país son una constante. Precisamente, los ciudadanos en la región Puno saben muy bien todo eso, por ello se desplazan argumentando diversas razones; sin embargo, una singular situación se presentó en una de las rutas, cuando una pareja de jóvenes transitaba a bordo de una motocicleta.

Repentinamente fueron intervenidos. Los manifestantes cuestionaron al conductor de la moto por hacer un servicio de traslado a una muchacha. Ante estas circunstancias, el joven no tiene mejor idea que señalar que se trata de su pareja.

“Beso, beso”, se escucha. La jovencita decide abrazar al muchacho mientras él la besa en una mejilla. Los manifestantes se muestran insatisfechos mientras rompen en carcajadas: “No, no, en la boca, en la boca, han dicho que son pareja”, insisten.

PUEDES VER: Sujeto se hace pasar por obispo y hasta celebró misa para protestantes

“Un besito qué es, pue, pa que avancen”, les dicen, mientras la muchacha sonríe y baja de la motocicleta. Finalmente, la pareja, entre sonrisas, se abraza y besa. “Avancen, avancen”, les dicen, una vez que se concretó la manifestación de afecto.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Ahorita paso con la chica que me gusta, me hacen lo mismo, porfa”, “Cómo dicen que esos destruyen, más yo veo que unen”, “La huelga los unió”, entre otros, lo que desató más reacciones divertidas.

En la región Puno, los bloqueos persisten en casi todas las provincias y salidas. Los ciudadanos normalmente se desplazan en motos y logran superar los piquetes para continuar con su trayecto.