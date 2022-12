“Es la exposición más fea que he escuchado”: docente califica a su alumna y recibe críticas

Hace algunas semanas culminó oficialmente el semestre 2022-II, no sin antes, los estudiantes lleven a cabo sus referidas exposiciones finales. Por lo que un docente de la Universidad Nacional de Piura (UNP) se volvió tendencia en las redes sociales por criticar duramente a una estudiante. La grabación fue compartida en la red social TikTok.

La alumna armó sus diapositivas para sustentar su trabajo, pero nunca imaginó que el profesor del curso la iba a calificar duramente con sus comentarios. “Señorita, déjeme decirle que su exposición es la más fea que he escuchado. De verdad. Y eso que vengo escuchando exposiciones desde la tarde”, expresó el docente desatando un silencio en la clase virtual.

La aseveración realizada por el docente habría generado una molestia en su esposa, quien aparentemente lo habría regañado por lo dicho.

“Está fea la exposición, que quieres que le hable. Mi esposa me queda mirando con una cara de ‘cómo es posible que le hables así a los chicos’. No entiendo como tu compañero Cristian me puede decir que la aceleración es una distancia”, detalló.