Abuelita no tuvo tiempo para comprar regalos, pero no dejó de sorprender a sus nietos por Navidad

Una adulta mayor no dejó de sorprender a sus nietos, pese a que no logró comprar regalos durante Navidad. El curioso caso se registró en la ciudad de Huancayo y rápidamente se hizo viral en redes sociales, especialmente TikTok. Muchos usuarios resaltaron el desprendimiento de la abuelita que repartió de forma equitativa varios billetes. El hecho no ha pasado desapercibido, y es que muchos seguidores insinuaron que también les gustaría tener una abuelita igual.

El video fue publicado por la usuaria Vanessamilagr el último domingo y ya cuenta con 28.100 visualizaciones en la red social TikTok. De acuerdo a las imágenes, la adulta mayor tiene en su mano varios billetes de S/100 y luego los entrega a cada uno de sus nietos. La primera en acercarse es una menor que recibe el presente económico y luego abraza a la mujer. De esa forma, se acercan cada uno de sus nietos y todos reciben la misma cantidad. Incluso una adolescente se sorprendió tanto del regalo que hasta se olvidó de abrazar a la adulta mayor, pero luego regresó y agradeció el gesto navideño.

“Cuanto tienes una abuela huancaína y le faltó tiempo para ir a comprar los regalos”, describió la usuaria que publicó el clip en TikTok.

Muchos han resaltado el presente económico de la mujer e incluso insinuaron que quieren una abuelita similar.

“Abuela, yo estoy acá, te estuve buscando al fin te encontré”, “Ojalá que sean agradecidos con esa gran mujer”, “No se hizo problema en ir a escoger y estresarse, ella reparte su cariño así, me encanta”, “Como diría Goku: abuelitaaa”, son algunos de los comentarios en dicha red social.