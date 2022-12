¿Por qué fue vestido de payaso a la universidad? Esto reveló abogado protagonista de foto viral

Las redes sociales viralizaron un hecho que causó mucha admiración en Perú. Se trataba de un estudiante universitario de Derecho que acudió a su centro de estudios vestido de payaso, lo que generó diversas opiniones y comentarios sobre su vestimenta. Actualmente, ya convertido en un abogado, contó lo sucedido durante aquel día y cómo algunos de sus compañeros le tiraban frases desatinadas sin saber la verdadera razón de los hechos, ya que él se dedicaba a un oficio que lo ayudó a generar ingresos.

¿Qué contó el abogado de la foto viral vestido como payaso?

Raúl Rivera, quien vive en Huacho, tiene una historia por contar: él trabajaba como ‘Pirulín el payaso’ al animar shows infantiles mientras en las noches estudiaba su carrera profesional, de la cual hoy puede gozar con satisfacción. En una entrevista con LP: Pasión por el derecho, narró lo sucedido.

“Llegué a la universidad y desde que estaba en la calle todos me miraban así. Estaba enfocado en que tenía que exponer para irme al show. Yo me olvidé (sobre el maquillaje), tenía todo puesto, me fui con la nariz puesta, con mi peluca, no me faltaba nada que ponerme”, dijo inicialmente.

“¿Qué haces acá?”, “¿Dónde es el show?”, “Oiga caballero”, fueron algunos de los comentarios de los presentes en su universidad, lo que causó más de una risa, según contó durante la entrevista.

“Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo. Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”, fueron las sentidas palabras de Raúl en sus redes sociales cuando le tocó ir a exponer con el traje de su anterior oficio.