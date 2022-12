¿El bus navideño existe?: cúster se hace viral por divertida decoración de Papá Noel

En estas épocas navideñas, la mayoría de personas decora sus casas y espacios laborales. Ese es el caso de un conductor de una cúster, que causó revuelo en redes por adornar su unidad con peculiares arreglos y transitar por las autopistas de Lima. Incluso, el hombre también se vistió de Papá Noel.

El chofer de la línea 19 de la ruta Ate-Callao, según comentarios en redes, es conocido por todos los años decorar el bus en el que trabaja. Usuarios lo han grabado conduciendo con su traje de Santa Claus y con villancicos de fondo.

La decoración al interior de la movilidad lleva luces de colores, un costal de regalos, guirnaldas y diferentes muñecos navideños que acompañan la zona del conductor.

En cuanto a los adornos de la parte exterior del bus, lo que más resalta es el gorro y la barba de Papá Noel que lleva en la parte delantera del bus. De los lados se puede observar distintas pegatinas referentes a la época. Además, en la puerta se ve la imagen del personaje de Gokú y su esposa Milk en modo navideño.

Usuarios de TikTok, plataforma en la que se difundió los videos del bus navideño, señalaron que les encantó la idea de que haya una cúster así paseando por las calles de Lima. Asimismo, algunos internautas comentaron que subieron a la unidad.

“Yo me subí en esa ayer. No le había visto el gorrito, pero el chofer feliz tocando los villancicos; me gustó mucho”, dijo una usuaria. “Por más carros así con el espíritu navideño”, dijo otra.