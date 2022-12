Asiste a graduación de su hermano en reemplazo de sus padres fallecidos, y él rompe en llanto en pleno vals

Generalmente en las graduaciones, fiestas de promoción o en un momento de suma importancia, los padres reciben estos logros como suyos y están presenten para dar apoyo y seguridad. Sin embargo, no en todos los casos se cumple, y así lo retrata un video que se ha vuelto viral en la plataforma china de TikTok.

Video viral en TikTok

El clip muestra a una mujer bastante joven entrando a una ceremonia y tomando de la mano a un adolescente, quien es su hermano menor. El emotivo video también retrata la emoción del pequeño, quien no puede evitar quebrarse al bailar con su hermana.

El video lleva esta descripción: “Estaré con mi hermano para que no sienta la falta de nuestros padres”. Además, se puede observar la siguiente frase: “El cruel destino que nos tocó vivir. Me faltó fuerzas, me quebré y lloramos como nunca”. El post incluye imágenes de sus padres, quienes fallecieron.

Reacciones en TikTok

El material audiovisual cuanta con más de siete millones de visualizaciones y se ha difundido en redes como Twitter, Facebook e Instagram. Miles de usuarios han dejado un comentario para alentar a los jóvenes a seguir adelante y nunca rendirse.

“Yo fui sola y me dolió mucho”, “Me parte el alma verlos así”, “Ustedes pueden lograr todo lo que se propongan”, “Nunca se desanimen”, “Gracias por estar a su lado”, “No fui la única en derramar una lágrima”, “Me impactó todo”, “El amor de hermanos es muy fuerte”, expresaron en algunas de las respuestas al clip.