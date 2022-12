Universitaria visitó la tumba de su padre en su graduación para agradecerle: Te extraño mucho, papito

Un conmovedor gesto fue el que realizó una universitaria en Arequipa. Se trata de Sabrina Lima, quien visitó la tumba de su padre para agradecerle por todo el esfuerzo que él realizó en vida. Hace poco, ella se graduó de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y, aunque estuvieron varios familiares en su ceremonia de graduación, ella decidió recordar a una de las personas más importantes de su vida en esta fecha especial.

En un video publicado por la estudiante en TikTok se muestra cómo llegó al camposanto con el vestido blanco y el birrete que usó en la graduación . Luego agradeció por todo el apoyo que su padre le brindó y colocó el diploma de graduación sobre el nicho de su progenitor.

“Te extraño mucho, papito. Hubiera querido que lo veas en persona”, escribió la muchacha en dicha red social.

Sabrina Lima ingresó a la carrera de Derecho en el 2017 y, lamentablemente, en enero del 2022 sufrió la pérdida de su padre . Desde ese entonces decidió terminar su carrera y cumplir el deseo de su padre.

“Yo quise dedicarle mi egreso porque durante todo el tiempo que estuve en la universidad me apoyó emocionalmente. Siempre me preguntaba cómo me iba y qué necesitaba. Yo quería que asistiera a mi graduación, desafortunadamente falleció hace menos de un año y, de algún modo, quería decirle que lo logré”, contó a La República.